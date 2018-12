Studenti del Marconi protagonisti del cambiamento in Puglia: innovatori sociali selezionati dalla Ong Ashoka

Gli studenti protagonisti del cambiamento della Regione Puglia. La sfida parte dalla Ong Ashoka, la più grande rete di imprenditori sociali al mondo (attiva in Italia dal 2014) e passa per il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foggia.

Obiettivo è la presentazione del progetto “Crescere Innovatori Puglia | Un’altra storia” lanciato da Ashoka Italia lo scorso 28 novembre a Brindisi. Un’iniziativa rivolta a ragazzi under 20 che pensano che la loro terra sia un posto dove realizzare grandi ambizioni e che vogliono essere attori attivi del cambiamento della Puglia. Tra le regioni del Sud, infatti, la Puglia secondo Ashoka, vive una forte contraddizione, soprattutto nel contesto giovanile: è considerata territorio vivo e in fermento per imprenditorialità e auto-occupazione da un lato, mentre dall'altro presenta un bilancio demografico negativo nei flussi migratori (-20.000 giovani tra i 18 e i 30 anni dal 2008).

L'obiettivo di Ashoka Italia è rafforzare una comunità di innovatori sociali per tessere alleanze tra tutti i potenziali attori del cambiamento. Chiunque si percepisce come agente del cambiamento può, secondo Ashoka, ribaltare il paradigma di una Puglia svantaggiata.

Si parte da un semplice questionario on line mediante il quale Ashoka selezionerà le idee più interessanti per il miglioramento della Puglia. Possono partecipare aspiranti “changemaker” tra i 14 e i 19 anni. Ashoka selezionerà le 30 idee più innovative alle quali garantirà il necessario supporto in fase di avvio e attuazione. I dettagli dell’iniziativa saranno oggetto, sempre sabato prossimo, anche di due seminari riservati alle classi quinta G e quinta H, a cura del coordinatore Ashoka Paolo Stufano e della docente di Scienze prof.ssa Antonella Di Adila.