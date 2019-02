Il Lanza al Premio Bottari Lattes Grinzane: per la seconda volta gli alunni del liceo foggiano in giuria

Il Liceo Lanza al Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane: per la seconda volta il liceo foggiano è stato scelto per far parte delle Giurie Scolastiche della nona edizione del prestigioso Premio Internazionale.

La formula del Premio prevede un doppio sistema di giurie. La Giuria tecnica seleziona i libri in concorso e individua i cinque finalisti. Queste cinque opere saranno sottoposte al giudizio di 23 giurie scolastiche, 22 in Italia e una all’estero, costituite ciascuna da 16 componenti, che decreteranno a maggioranza il vincitore finale. La cerimonia finale di premiazione si svolgerà il 12 ottobre 2019 a Grinzane Cavour (CN).

Essere l’unica scuola della Puglia, che attiverà un Centro di Lettura con 16 allievi dell’istituto, che leggeranno i libri finalisti ed esprimeranno il proprio voto, in forma individuale e segreta nella Biblioteca del Liceo classico ‘Lanza’, conferma l’attenzione che nell’Istituto si dà alla lettura con le iniziative ‘Incontri extravaganti’ e ‘Lettura e oltre’ organizzate dalla Prof.ssa Mariolina Cicerale, nella piena convinzione che il Lanza non è solo ‘una scuola dove si studia la letteratura’ , ma è sempre di più ‘ una scuola dove si legge la letteratura’.

Questo l’elenco dei 16 alunni del Lanza, che faranno parte della giuria:

1- Annalisa Amorico

2- Michele Ciletti

3- Francesca Delli Carri

4-Federica Guzzetti

5- Chiara Lamedica

6- Federica Lisanti

7- Sofia Marciello

8- Antonio Palmieri

9- Pasquale Palmieri

10- Flavia Parrella

11- - Michela Prencipe

12- Alice Russo

13- Anna Russo

14- Federica Sivo

15- Greta Verderosa

16- Gilda Villani