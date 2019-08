Cerignola, oltre 5 milioni di euro per rimodernare la scuola 'Di Vittorio'. Metta: "Voglio scuole nuove!"

Nei primi giorni di agosto, il sindaco di Cerignola, Francesco Metta, informò la cittadinanza sull’inizio lavori, previsto per settembre, di demolizione e ricostruzione della vecchia ala della Scuola Elementare “G. Di Vittorio”.

Dopo alcune lamentele, il primo cittadino torna sulla questione: "Anni fa mi capitò di dover lasciare la mia abitazione per consentire l'esecuzione di lavori importanti di rifacimento e miglioramento. Furono mesi di indubbia difficoltà e scomodità, ma passarono e quei lavori, a distanza di decenni, producono ancora i loro enormi benefici. Non funziona diversamente per le opere pubbliche!"

"Ci siamo aggiudicati, perché siamo bravi ed intraprendenti, un finanziamento da oltre cinque milioni di euro. Dieci miliardi, diciamo meglio, undici di vecchie lire, che arrivano nella economia cittadina. Demoliamo la vecchia “Di Vittorio” ; la rifacciamo nuova, bella, moderna, con ambienti scolastici modernissimi. Non solo nuove aule al posto delle vecchie, ma blocco biblioteca, zona ricreativa, zona sportiva, risparmio energetico, servizi a 360 gradi per studenti e famiglie".

"Per realizzare tutto questo, bisogna fare qualche sacrificio per un annetto. I benefici saranno tanti e duraturi, per molti, ma molti decenni. Io dico che ne vale la pena. Tanto più che assessorato comunale e dirigenza scolastica lavoreranno insieme per rendere le difficoltà minime. Io la voglio la nuova “Di Vittorio”. 10 mesi di sacrificio - conclude - ma il 6 settembre si torna tutti in una scuola più bella, più moderna e soprattutto più sicura. A me piace così!”.