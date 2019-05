L'Istituto Marcelline incontra Robert Edsel e i Monuments Men

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

E' grande l'emozione all'Istituto Marcelline per la partecipazione dello scrittore e ricercatore Robert Edsel ad un progetto portato avanti durante l'anno scolastico dalla III A della S.S. di primo grado. L'autore di molti libri sui Monuments Men, che hanno ispirato il film omonimo diretto da George Clooney, presenzierà via Skype alla presentazione del progetto dal titolo "The Monuments Men" e risponderà alle domande dei ragazzi. L'idea di approfondire gli eventi della Seconda Guerra mondiale attraverso le gesta dei Monuments Men è nata in seguito alla lettura di testi dove venivano appena citati, nonostante l'eroismo ed il coraggio che li ha caratterizzati. In tempo di guerra, quando i pensieri degli uomini dei Paesi in conflitto sono protesi alle battaglie da vincere, all’odio, al sangue e alla morte, può apparire assurdo che i comandanti degli schieramenti avversari si preoccupino della cultura e delle belle arti.

Durante la seconda guerra mondiale vi furono uomini con il solo compito di impedire che il patrimonio culturale mondiale finisse a brandelli nella devastazione bellica. L’Italia fu la prima a conoscere quegli uomini, la cui missione era prendersi cura del patrimonio culturale e artistico in tempo di guerra. “Capitano Deane Keller, ufficiale della Monumenti”. Gli alunni della classe IIIA S.S.I, mercoledì 8 maggio alle ore 17,30, in un incontro aperto al pubblico, presenteranno attraverso un’introduzione storica, Role Play ed esposizione artistica i Monuments Men, 350 uomini e donne che misero a repentaglio la propria vita per salvare la nostra civiltà durante la seconda guerra mondiale. I Monuments Men, prestarono servizio dal 1943 al 1951 nella MFAA (Monuments, Fine Arts and Archives, la sezione belle arti e archivi dell’esercito anglo-americano), riuscirono ad impedire alle armate di Hitler di depredare capolavori di Michelangelo, Donatello, Caravaggio, Botticelli, ecc.

Il progetto, che ha visto coinvolta la classe III della Scuola Secondaria di primo grado, è coordinato dai docenti Stefania Fréjaville, Francesco Vino, Valentina Matone e Maria Pina Fiorella. Stay tuned...The Monuments Men are coming soon... Mercoledì, 8 maggio 2019 ore 17,30 Istituto Marcelline C.so G. Garibaldi 108 facebook.com/istitutomarcellinefoggia 0881 748407