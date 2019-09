All'Aquila l'inaugurazione del nuovo anno scolastico: il 'Tommasone-Alighieri' di Lucera rappresenterà le scuole pugliesi

Come ogni settembre la scuola riapre i battenti per gli studenti italiani e come ogni anno avrà luogo la cerimonia di inaugurazione ufficiale dell’anno scolastico 2019-20 che quest’anno si terrà a L’Aquila, luogo simbolo della ricostruzione post sisma del 2009 il giorno 16 settembre p.v. dalle ore 16,30 alle ore 18,30, presso il Cortile del Circolo Didattico Amiternum - plesso "Mariele Ventre". Saranno presenti il Presidente della Repubblica, il Ministro dell’Istruzione, le massime Autorità dello Stato e le eccellenze del mondo della scuola.

Tra di esse avrà il grande privilegio di esserci, in rappresentanza della regione Puglia, l’Istituto Comprensivo “Tommasone – Alighieri” di Lucera (Foggia), che è stato espressamente individuato tra tutte le scuole pugliesi, e segnalato al MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Le motivazioni di tale peculiare individuazione risiedono nei suoi riconosciuti meriti in fatto di recupero e promozione degli alti valori della nostra società, di educazione alla legalità e di contrasto a tutte le forme di bullismo, cyber-bullismo e violenza, nonché per l’attività di Educazione al Bello e non ultimo per il fatto di essere un riferimento formativo importante per il territorio in cui opera.

La scuola lucerina sarà a L’Aquila con una delegazione costituita da tre alunni della Scuola Secondaria, sorteggiati tra tutti gli iscritti al primo anno, accompagnati dal Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Chiechi e dall’ins. Immacolata Cibelli.

L’attenzione rivolta all’ azione educativa e didattica svolta dall’Istituto Comprensivo “Tommasone – Alighieri” e manifestata dall’ USR della Regione Puglia in occasione di questa significativa cerimonia di inizio anno scolastico, è motivo di particolare orgoglio per il Dirigente Scolastico come per tutta la comunità scolastica in quanto costituisce, di fatto, un significativo riconoscimento del proprio operato ed un apprezzamento che valica i confini in cui essa agisce.

La manifestazione verrà sarà trasmessa in diretta su Rai 1 all’interno del programma “Tutti a scuola” su Rai1.