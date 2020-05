Indirizzo Economico – IT “L. Di Maggio”: Un trampolino di lancio verso il futuro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Lunedì 25 maggio gli studenti delle classi quinte dell'Indirizzo economico – IT “Di Maggio” che hanno partecipato al progetto “Un trampolino di lancio verso il futuro” convenzionato con il Dipartimento di Economia, hanno ricevuto virtualmente l'attestato che riconosce loro 2 cfu spendibili nel Corso di studi di Economia Aziendale L-18 (Unifg). Allo scopo di fornire agli studenti delle chiavi di riflessione su come affrontare il proprio percorso post diploma, il progetto aveva come obiettivo quello di offrire agli studenti la possibilità di interfacciarsi con il mondo delle Istituzioni e il mondo accademico attraverso l’approfondimento di quelle materie di indirizzo che maggiormente hanno ricadute sul piano professionalizzante.

Sotto l’egida dei tutor, gli alunni hanno seguito con passione le interessanti lezioni del prof. P. Magliocca, docente di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, su argomenti quali il Prodotto, l’Analisi dei bisogni, la Pianificazione strategica e il Business plan, l’Analisi di mercato e il modello di business e hanno avuto l’opportunità di sperimentare quelle strategie di problem solving che hanno permesso loro di integrare il sapere scolastico con il saper fare anche al fine di orientare le scelte professionali e formative future.

Nonostante la chiusura delle scuole per emergenza covid-19, il percorso si è concluso in maniera estremamente positiva, con un test finale in modalità e-learning su piattaforma dell’Unifg.

Ringrazio il Dirigente Scolastico, prof. R. D'Avolio, il Manager Didattico, dott. T. Campagna, il Sindaco, prof. M. Crisetti e soprattutto il prof. P. Magliocca che hanno reso tutto il percorso e l’incontro di lunedì, un momento di crescita e proficua collaborazione tra Università, Scuola e Comune. Ci auguriamo che il percorso formativo possa consolidarsi maggiormente e creare nuove opportunità per il futuro dei nostri studenti.

Prof.ssa Angela M. De Leo (Referente di progetto)