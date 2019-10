Staffetta di scrittura creativa: gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Carapelle scendono in campo per l'ambiente

Il dirigente scolastico Umberto Ranauro anche quest'anno ha iscritto l’istituito Comprensivo di Carapelle alla staffetta di scrittura Creativa di Cittadinanza e Legalità BiMed 2019/20 con la partecipazione di ben otto classi tra la primaria e la secondaria di primo grado, sotto la guida della referente la prof.ssa Susanna Placentino.

All’evento nazionale gli studenti della cittadina foggiana vi hanno partecipato con numerose attività alla presenza attiva del prof. Ranauro, del sindaco Umberto Di Michele, del suo vice Ulderico Spinapolice, del consigliere comunale Nicola Gallo, dei genitori e delle docenti Anna Carla Lucia Tancredi per la classe II D e Marilena De Finis per la classe II A della scuola primaria.

Per la secondaria di primo grando c'erano Leonilde Santoro per la classe I A, Ilaria Pia Scopece per la I B, Susanna Placentino e Sonia Sarcone per la II B, Angela Porciello per la II C, Ersilia Marinari per la II D e i docenti di strumento musicale con la Placentino per la III B.

Giovedì 10 ottobre dalla Sede del Giffoni Film Festival e in altre 120 scuole Italiane, docenti e studenti hanno lanciato alla classe dirigente del nostro Paese, dell’Europa e del mondo, un forte appello "perché possa cambiare subito la nostra modalità di interloquire con l’attorno avendo un rispetto concreto per quanto ci è stato donato e abbiamo il dovere di conservare".

Per un minuto è scattata la sirena dell'ambiente, nella scuola dell’infanzia e della primaria i bambini, con l’aiuto degli insegnanti, hanno disegnato su grandi fogli di carta 10 sagome degli omini staffetta, le hanno ritagliate e colorate con i colori dell’arcobaleno. Poi su ognuna di essa – sempre con l’aiuto degli insegnanti – hanno scritto una parola per la difesa del loro ambiente. In conclusione dei lavori le sagome sono state affisse nell’atrio dell'istituto scolastico.

In ultimo è stato piantumato un giovane ulivo nel giardino della scuola, attorno al quale, in cerchio i bambini hanno intonato una canzone.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, gli studenti, coadiuvati dai loro insegnanti, hanno realizzato delle cornici ecologiche con foglie, tappi di sughero, carta riciclata. Oltre a riportare su dei cartelloni alcuni slogan legati all’ambiente. Poi hanno piantumato due ulivi.