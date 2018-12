Marconi, il liceo quadriennale di Foggia: è innovativo, dinamico ed europeo (sabato libero)

Innovativo, dinamico, europeo. Il liceo scientifico quadriennale del liceo “G. Marconi” di Foggia fa il bis. Dopo la prima classe attivata nel corrente anno scolastico, si pensa già alla 1Q del prossimo. Il Miur, con la circolare di qualche giorno fa, con le istruzioni per le iscrizioni all’a.s. 2019-2020, ha infatti autorizzato gli istituti già ammessi alla sperimentazione a formare una classe anche per il prossimo anno scolastico.

L’hanno chiamato “liceo breve”, ma in realtà alla maturità in quattro anni si arriva mediante un percorso semmai più “denso” e concentrato che assicura il raggiungimento degli stessi obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno. Dunque stessi programmi del liceo tradizionale, stesse conoscenze, senza alcuno sconto, ma anzi più competenze: quelle trasversali, di cittadinanza, quelle digitali, come raccomandano anche le Linee guida dell’Unione Europea.

E così, grazie a una rimodulazione del monte ore di latino e di religione, nei primi due anni si studia anche Diritto. Nelle ore di inglese insegnante madrelingua in compresenza. Didattica CLIL dal primo anno per Scienze e Fisica. Un curricolo riformulato (per alcune discipline, come Italiano, ad esempio, le ore settimanali da 4 passano a 5), che grazie all’interdisciplinarietà ottimizza i tempi di apprendimento di ogni singola materia. Un nuovo modello di scuola, un laboratorio di idee e nuove prassi didattiche. Spazio alle tecnologie digitali: classe virtuale in piattaforma e tablet in comodato d’uso. Nuove metodologie didattiche come la flipped classroom, e il cooperative learning. Alternanza scuola lavoro dal secondo anno in base al modello dell’impresa formativa simulata. Attività formative e monitoraggi qualitativi regionali e nazionali per i docenti del consiglio di classe.

Il liceo quadriennale del “Marconi” di Foggia prevede un tempo scuola distribuito nella “settimana corta”; a scuola dal lunedì al venerdì, con una pausa per il pranzo; previsto il servizio mensa. Sabato libero. Anche lo spazio è adattato alla nuova didattica, con l’aula 3.0, con banchi con postazioni multimediali.

Il percorso sperimentale del liceo scientifico quadriennale è stato istituito – lo ricordiamo - a seguito del bando Miur n.820 del 18 ottobre 2017 al quale il liceo Marconi ha partecipato, dopo un intenso lavoro progettuale d’équipe iniziato a marzo del 2017. Sono state 192 le scuole d’Italia ammesse alla sperimentazione; 10 in Puglia. Fino all’anno 2017/2018 erano state solo 12 invece in tutta Italia le scuole che avevano sperimentato questo tipo di percorso, sulla base di progetti di istituto autorizzati di volta in volta dal Ministero. Tra questi anche il liceo classico “Orazio Flacco” di Bari che ha ormai ultimato con successo il percorso di quattro anni attivato in due classi. Lo scorso mese di luglio, su circa 60 studenti delle due classi del quadriennale, 16 hanno conseguito la maturità con il punteggio di 100, di cui 7 con la lode; media dei voti 85. Ampio quindi il consenso riscosso dal liceo barese, punto di riferimento di eccellenza in Puglia per questi percorsi sperimentali.

Alla prima classe dello scientifico quadriennale del liceo Marconi ci si potrà iscrivere a partire dal 7 gennaio. Solo qualora il numero dei richiedenti dovesse essere superiore a quello previsto per la costituzione di un gruppo classe, sarà effettuata una selezione. Ma al liceo quadriennale possono iscriversi tutti: basta avere una grande motivazione, la voglia di sperimentare percorsi nuovi, e una grande apertura nei confronti dell’innovazione. Now’s the time to be smart!