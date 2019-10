Riparte "#ioleggoperché", la raccolta di libri per la biblioteca scolastica: al "Marconi" si punta sulla chimica

#ioleggoperché… mi piace la chimica. Il liceo scientifico Marconi aderisce anche quest’anno alla più grande iniziativa di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori, e lo fa celebrando il Mole day, giornata internazionale della mole che per i chimici statunitensi ricorre il 23 ottobre (data suggerita dal numero di Avogadro).

Nella settimana dal 19 al 27 ottobre, presso la libreria Ubik, gemellata con il liceo Marconi, sarà possibile acquistare libri da donare alla biblioteca di istituto. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, suddividendoli secondo disponibilità alle scuole iscritte. E come spiega la responsabile della Biblioteca, prof.ssa Concetta Zingariello, “Tutti possono partecipare all’iniziativa, recandosi presso la libreria Ubik, per regalare un libro alla biblioteca del liceo Marconi”. Il proprio libro del cuore, o uno di quelli suggeriti da un elenco che la scuola ha predisposto, o ancora uno dei libri che appaiono nella vetrina #ioleggoperché… mi piace la chimica. Si tratta di alcuni titoli di opere narrative, poetiche e divulgative attinenti la chimica, selezionati dagli studenti della classe 2 Q (corso sperimentale quadriennale) che con le loro insegnanti di Scienze (prof.ssa Antonella Di Adila) e di Italiano (prof.ssa Daniela Zazzara) hanno realizzato un percorso interdisciplinare tra chimica e letteratura. L’occasione è data da alcune ricorrenze importanti: i 150 anni della Tavola Periodica di Mendeleev, i 100 anni dalla nascita di Primo Levi (chimico e scrittore, autore de Il sistema Periodico). La vetrina allestita presso la libreria Ubik partecipa al contest promosso da #ioleggoperché (https://www.ioleggoperche.it/contest#contest-search-form). Le dieci Scuole che avranno organizzato gli eventi più originali e coinvolgenti riceveranno in premio un buono acquisto del valore di 1.500 Euro da spendere in libri per rifornire e aggiornare la propria biblioteca.

Alla giornata internazionale della mole è dedicato anche il seminario di studi organizzato dalla rete DI.OR (Didattica orientativa in ambito scientifico, capofila il liceo Marconi) che si terrà il 23 ottobre presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente (ore 15.30), con interventi di Donatella Nardiello, ricercatrice in Chimica Analitica – SCI sez. Puglia, e Corinna Guerra Lab d’Excellence HASTEC-Parigi.