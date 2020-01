Cresce l’offerta al 'del Giudice': attivata l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali

Interesse e predisposizione per l’informatica, la realtà imprenditoriale, la logica e i processi razionali: sono le capacità che l'Istituto Superiore "Mauro del Giudice" di Rodi Garganico è pronto a stimolare e sviluppare nei suoi studenti attraverso l'attivazione del nuovo percorso formativo di Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA), evoluzione del diploma di ragioniere programmatore.

Il profilo SIA si caratterizza infatti per le competenze sviluppate nell'ambito della gestione del sistema informativo azienda; nella valutazione, nella scelta e nell'adattamento di software applicativi; nella realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

Dopo il Diploma AFM-SIA lo studente può inserirsi nel mondo del lavoro presso aziende private operanti in tutti i settori produttivi; studi commerciali e agenzie di assicurazioni; società finanziarie, banche e studi legali; imprese di import-export; Enti pubblici; settori del no profit, oppure proseguire gli studi presso qualsiasi facoltà o ITS (Istituto Tecnico Superiore).

La scuola rodiana, fiore all'occhiello nel panorama formativo del Gargano nord, va così ad ampliare la sua già ricca offerta didattica che nell'anno scolastico 2020/2021, oltre alle certificazioni informatiche ICDL e linguistiche Trinity, per la sede di Rodi Garganico include:

corsi diurni di:

Tecnico Economico - Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) (ex Ragioniere); Tecnico Economico - Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) - articolazione SIA (Sistemi informativi Aziendali) (ex Ragioniere Programmatore); Tecnico Economico - Indirizzo Turismo Tecnico Tecnologico - C.A.T. (Costruzioni Ambiente e Territorio) (ex Geometra); Tecnico Tecnologico - T&L (Trasporti e Logistica) - Nautico;

corsi serali di:

Tecnico Economico - Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) - articolazione SIA (Sistemi informativi Aziendali) (ex Ragioniere Programmatore); Tecnico Economico - Indirizzo Turismo;

e per la sede di Ischitella include:

corsi diurni di:

Professionale - Indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy (ex Moda); Professionale - Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica; Percorso triennale (qualifica IeFP - Istruzione e formazione tecnica professionale) - Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa (ex Moda); Percorso triennale (qualifica IeFP - Istruzione e formazione tecnica professionale) - Operatore elettrico;

corsi serali di:

Professionale - Indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy (ex Moda); Professionale - Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica

Per tutti gli indirizzi, le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20.00 di venerdì 31 Gennaio 2020 seguendo la procedura indicata nella sezione dedicata dell'Istituzione scolastica.