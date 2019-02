La polizia sale in cattedra contro bullismo e cyber-bullismo: l'incontro all'istituto 'Da Feltre - Zingarelli'

Continua senza sosta l’attività di prevenzione nelle scuole sul bullismo e cyberbullismo, da parte dell’Ufficio Minori della Questura di Foggia, con la partecipazione della dr.ssa Alfonsina De Sario e dello psicologo della Polizia di Stato dottor Giovanni Ippolito.

Lo scorso 12 febbraio, i due hanno tenuto un incontro con numerosi studenti della scuola primaria dell’Istituto comprensivo "Da Feltre - Zingarelli". Le attività di prevenzione risultano essere molto utili perché possono far emergere i vissuti di disagio delle vittime senza che si cronicizzi la loro sofferenza, evitando conseguenze anche molto gravi.

Inoltre è un’opportunità anche per le insegnanti che possono confrontarsi direttamente con il personale specializzato della Polizia di Stato per consigli su eventuali interventi da sviluppare in collaborazione. Gli studenti si sono dimostrati molto interessati e partecipativi, interagendo nel dialogo con lo psicologo e ponendo quesiti nell’ambito di un tema molto attuale.