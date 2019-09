Giornata storica per Carapelle: ecco i primi 18 studenti dietro i banchi del nuovo Liceo Linguistico

Giornata storica, oggi, per Carapelle. Il comune dei Cinque Reali Siti si è, infatti, dotato per la prima volta nella sua storia di un istituto d'istruzione superiore.



Si tratta del Liceo Linguistico, che fa parte del prestigioso istituto "Olivetti" di Orta Nova e che oggi vede 18 ragazzi prendere posto per la prima volta nelle aule ed utilizzare il laboratorio mutimediale.

"Abbiamo optato per il linguistico - ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele - perché il territorio dei Cinque Reali Siti ha enormi potenzialità, dettate dalla presenza degli scavi archeologici di Herdonia, ma anche dalle enormi potenzialità delle aziende ortofrutticole, che esportano i prodotti del Tavoliere in tutto il mondo. Personale che parli diverse lingue è indispensabile in entrambi i casi, ma in tante altre attività, che stiamo predisponendo con apposite convenzioni, prima fra tutte quella con MSC Crociere".