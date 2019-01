'La casa volante' mette radici a Foggia: inaugurato asilo nido e centro servizi per l'infanzia

Si chiama 'La casa volante' ed è una nuova struttura dedicata alla prima infanzia, attiva dallo scorso 5 gennnaio, in viale Europa, 32 a Foggia.

Con il taglio del nastro, 'La casa volante' è pronta ad ospitare bambini da 0 a 36 mesi e ad animare le sue mura con le tante attività previste: asilo nido per bimbi da 6 a 36 mesi e attività di doposcuola per elementari, medie e superiori con personale qualificato.

Per quanto riguarda le attività extra scolastiche, l’offerta è molto ampia: laboratori musicali (0-6 anni), laboratori teatrali (5-12 anni), laboratori creativi (0-12 anni), laboratori in lingua inglese (0-10 anni), psicomotricità, yoga e pilates per bambini e adulti. Ancora, è previsto per le famiglie un servizio di mediazione familiare a cura della dott.ssa Elisa Baldassini, e incontri tematici per genitori.