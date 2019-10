Il "Giannone-Masi" dà il benvenuto al nuovo anno scolastico e premia le sue eccellenze

Si è tenuto presso la Sala del Tribunale di palazzo Dogana a Foggia l’evento “Una vita per la scuola” una manifestazione fortemente voluta dalla dirigente dell’IS “Giannone-Masi” di Foggia Roberta Cassano non solo per salutare ed inaugurare il nuovo anno scolastico ma anche per premiare studenti e studentesse che hanno condiviso molti momenti della realtà scolastica con vivo interesse e partecipazione.

Condivisione, proposte formative all’insegna della innovazione hanno contraddistinto la giornata ed hanno rafforzato ancor più la vision e mission di una scuola che ha sempre avuto come obiettivo prioritario accogliere i nuovi studenti, renderli appassionati, motivati, partecipi, innamorati della conoscenza.

La Dirigente scolastica ha premiato le eccellenze, alunni che all’esame di stato 2018/19 hanno conseguito 100 e lode, ovvero Elisabetta Rigoli (5^T e Francesco Silba 5^ C CAT)

Sono state conferite altresì due importanti borse di studio

“UNA VITA PER LA SCUOLA” In ricordo di Aida Casalanguida de Troia conferita dall’avvocato de Troia all’alunna Elisabetta Rigoli debitamente ricordata per la sua professionalità ed amorevolezza nel profondere i suoi insegnamenti;

“LAURA RUBINO” giunta alla settima edizione relativa per la quale vi è stato l’intervento della prof.ssa Giovanna Fuso - Alliance Française, che ha premiato l’alunna PADALINO CLEMENTINA (3 A Candela).

Nel corso della cerimonia, che ha visto la partecipazione dell’assessore alla pubblica istruzione Claudia Lioia, è stata conferita una targa di riconoscimento agli alunni che hanno conseguito il 100 agli esami di stato. Ecco gli alunni premiati:

Capobianco Ludovica 5 A Candela

Capobianco Martina 5 BA

Cicerale Antonio 5 AS

Formiglio Benedetta 5 T

Frisoli Roberta 5 Serale

Lombardi Luca 5 AS

Muscio Alessandro 5 B CAT

Renzulli Mariangela 5 T

Rizzo Romolo 5 CS

Russo Pompea 5T e nel contempo ha sottolineato l’importanza degli istituti tecnici e la soddisfazione nel conoscere la nostra realtà.

A conferma del fatto che l’istituto Giannone Masi non è solo luogo di incontro con la conoscenza teorica, ma anche conoscenza dell’altro, dei propri limiti e delle proprie doti, ci sono state bellissime esibizioni musicali e di ballo che hanno visto gli alunni assoluti protagonisti. Per la sede di Candela:

Walter Colangione ha cantato“Papaoutai” (di Stromae) e “Feeling good” (di Michael Bublè)

Joseph Laserra e Vincenzo Matrone sono cimentati in una esibizione di hipop

Per la sede del Giannone di via Sbano:

Elisabetta Rigoli ha ballato sulle note di Ed Sheran

I fratelli Bertozzi che hanno suonato il duo di Bach a violino

La cerimonia ha visto la premiazione di studenti che hanno partecipato a progetti del Miur ottenendo riconoscimenti e menzioni d’onore:

La professoressa Bronci ha conferito riconoscimenti agli alunni che hanno partecipato ai seguenti concorsi:

“Villotte: storie in cammino…un cammino di storia”

Concorso di poesia VIII edizione 2018/2019, tema: Incontri

“Poesis – Vietri sulmare” V concorso internazionale di poesia

il Premio Scrittura creativa da Esopo e Gutenberg a Zuckerberg

“Complemento di fisica laboratoriale”

Alla fine, soddisfazione per tutti, in primis della dirigente Cassano che ha confermato che “il Giannone Masi è una scuola per star bene, che coltiva la gioia di vivere, che si esprime nello studio non come costrizione ma come amore della vita e del sapere”.