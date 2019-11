Ecco 'Gioca le tue carte', il metodo innovativo made in Foggia che 'smantella' pregiudizi e stereotipi di genere

Si chiama 'Gioca le tue carte', ed è il kit di giochi formativi rivolto a ragazze e ragazzi per contrastare tutte le forme di discriminazioni. Il progetto, ideato da Matilda editrice in collaborazione con il comitato di redazione di Donne in rete e con il supporto di molte associazioni partner di tutt'Italia, è stato presentato in anteprima nazionale proprio a Foggia, città che lo ha visto nascere.

'Gioca le tue carte' svela, sotto forma di gioco e attraverso un sistema coinvolgente, il modo in cui s’impattano e si replicano, spesso inconsapevolmente, gli atteggiamenti e i comportamenti stereotipati. È, dunque, uno strumento innovativo e unico nel suo genere, da utilizzare principalmente nelle scuole, medie inferiori e superiori (non escludendo anche, per alcune attività basate sulle emozioni, gli ultimi anni della primaria), per trattare temi quali bullismo e cyberbullismo, violenza contro le donne, sessualità, abusi, razzismo, omofobia, discriminazioni, linguaggio d'odio, una serie di tematiche che solitamente vengono trattate separatamente.

L’esperienza editoriale comune tra Matilda Editrice e l’associazione Donne in Rete, gli incontri con insegnanti e, soprattutto, con le giovani generazioni, hanno rilevato quanto forti siano le connessioni fra i vari e molteplici pregiudizi e quanto sia facile, ad esempio, che una fake news possa essere scambiata per vera e produrre così danni irreparabili. Come fare? Come proteggersi? Soprattutto, quali sono le modalità che possano puntare su un ruolo attivo delle scolaresche? A queste domande risponde Gioca le tue carte. Il kit è stato immaginato, infatti, proprio per individuare le connessioni tra le varie forme di discriminazione e offrire molteplici possibilità per riflettere, prendere coscienza e reagire.

Attraverso una forma lieve e uno schema semplice e appassionante, il progetto contiene poliedriche fattibilità e differenti livelli di approfondimento, tali da poter essere declinati in vari contesti e realtà formative. Non è una novità la collaborazione tra Matilda Editrice e Donne in Rete. Il progetto 'Gioca le tue carte' segue, infatti, altre fortunate collaborazioni. Ricordiamo 'La grammatica la fa... la differenza!', il libro per bambine e bambini sull'importanza di nominare il femminile, 'Sguardi Differenti', un testo che ha anticipato molte questioni ancora aperte come il “gender” e l’alienazione parentale e che ha ottenuto il premio nazionale Mariateresa Di Lascia 2017 nella sezione saggistica, 'Disamorex, chiamarlo amore non si può', un originalissimo similfarmaco per contrastare la violenza contro le donne, presentato e diffuso in circa diecimila copie in tutto il territorio nazionale.