Il Liceo Poerio al Salone del Libro di Torino: 15 studentesse foggiane protagoniste al Bookstock Village

Continua la collaborazione del Liceo “Carolina Poerio” di Foggia con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Anche quest’anno una delegazione di studenti, coordinata dalle professoresse Elisabetta de Palma e Raffaella Cantelmi, arriverà nel capoluogo piemontese per il festival culturale più importante del Paese, diretto dal pugliese Nicola Lagioia e in programma dal 9 al 13 maggio al Lingotto Fiere.

Il liceo foggiano, diretto da Enza Maria Caldarella, è stato invitato a presentare all’interno del Bookstock Village, spazio nato all’interno del Salone nel 1998 come luogo di programmazione per i lettori da 0 ai 20 anni sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, “Gli Squali” (Einaudi Stile Libero), il nuovo libro di Giacomo Mazzariol, giovane autore veneto conosciutissimo per il suo best-seller “Mio fratello rincorre i dinosauri”.

Oltre alla delegazione foggiana, il Bookstock Village ospiterà tantissimi studenti iscritti al progetto provenienti da Caltagirone, Rimini, Firenze, Ferrara, Pordenone, Asti, Milano, Pescara e Torino. Una grande festa dove i ragazzi intervisteranno gli autori, esprimeranno le proprie idee, si trasformeranno in lettori attenti e in giovani reporter. Il programma, ideato da Eros Miari e Fabio Geda, prevede: due mostre, due librerie, dieci spazi per i laboratori, l’area per scoprire le novità del digitale, due sale per gli eventi, trecento posti nell’Arena Bookstock, quest’anno trasferita al Padiglione 2, e trecentocinquanta ore di programmazione.

L’appuntamento #madeinFoggia è fissato per venerdì 10 alle 14.30. A dialogare con Mazzariol e con Fabio Geda ci saranno Fatima Bruno e Serena Lodovico della 4^CS del Liceo Poerio e l’intero gruppo impegnato nella redazione del blog letterario d’istituto composto da Letizia D’Andretta, Eleonora Marcone, Aurora Russo, Rebecca Biccari, Claudia Veneziano, Mariangela Clemente, Giada Francavilla, Anna Maria Pegna, Lucrezia Genzano, Rosangela D’Ecclesia, Martina Turi, Antonella Scopece e Daniela Morelli.

“Siamo felicissime e onorate che quest’anno ci sia stata data l’occasione di collaborare direttamente con le attività del BookStock Village: abbiamo letto ‘Gli squali’, l’ultimo romanzo di Giacomo Mazzariol, e ne parleremo con lui venerdì. È stato un piacere leggere questo libro, che considero originale, coinvolgente e alla portata di tutti; parere condiviso da tutto il gruppo, che ne consiglia la lettura e, per scoprirne i dettagli, invita all’incontro all’Arena Bookstock”, racconta la studentessa Martina Turi in attesa dell’arrivo della rappresentanza del Poerio a Torino.

La testimonianza integrale del gruppo di studentesse foggiane sulla preparazione al Salone è stata pubblicata su bookblog.salonelibro.it, il blog delle giovani letture del progetto.