Il Coronavirus non ferma i ragazzi del 'Marconi': gli studenti del liceo foggiano si qualificano per le Olimpiadi di matematica

L’emergenza Covid 19 non ferma i “matematici” del liceo Marconi. Per il quarto anno consecutivo si qualificano per la gara a squadre nazionale delle Olimpiadi di Matematica.

Le gare si sono disputate ieri pomeriggio, rigorosamente on line, e il liceo Marconi è arrivato terzo nella gara di Benevento (qualificazione per le prime cinque squadre). Ottimo risultato anche per un’altra squadra che ha gareggiato nelle selezioni di Foggia.

Calendario stravolto, per la prestigiosa gara nazionale; di solito nella prima settimana di maggio si tenevano le gare nazionali a Cesenatico. Ma gli organizzatori non hanno rinunciato all’appassionante sfida tra studenti delle scuole italiane; e allora si gareggia a distanza, come del resto è stato per la didattica degli ultimi tre mesi di scuola. Le prove sono state somministrate e gestite mediante la piattaforma Phiquadro; ruolo di responsabilità, come è sempre stato in presenza, per il consegnatore di ogni squadra, unico ad avere accesso al link per ricevere il testo della gara.

Grande soddisfazione per le docenti referenti del progetto Olimpiadi di Matematica, Stefania Cibelli, Daniela Nigri, Rossella Presti; hanno allenato gli studenti fino a febbraio, e poi, a distanza, non hanno mai smesso di motivare i ragazzi. Affrontare insieme i problemi e cercare di risolverli. È questo che viene chiesto ai ragazzi in gara. E in fondo è stato anche quello che l’emergenza Covid ha chiesto agli studenti.