Un’esplosione di emozioni alla Foscolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Una visione innovativa, un’esplosione di emozioni quella che propone quest’anno la comunità educante in movimento dell’Istituto Comprensivo Foscolo - Gabelli di Foggia per il Dada Day. La scuola “Dada” della città di Foggia si appresta, infatti, ad aprire le sue porte in occasione dell’Open Day di venerdì 6 dicembre, per presentare il suo modello di scuola senza zaino, basato sulle didattiche per ambienti di apprendimento.

“Sarà un momento di attività molto coinvolgenti, quelle che proporremo quest’anno nel corso dell’open day - spiega la dirigente Fulvia Ruggiero. Lo abbiamo chiamato Dada Day perché sarà un incontro nel quale racconteremo questa nuova formula didattico-educativa integrata negli ambienti di apprendimento che, con nuove metodologie e strumenti, sollecita nei bambini la curiosità del “Saper Fare”, per il raggiungimento delle competenze chiave. Abbiamo riscontrato che la proposta del nostro istituto ha già conquistato studenti e famiglie e continua ad incuriosire tutti coloro che ne vengono a conoscenza”. Il ringraziamento della dirigente si rivolge poi all’Università degli Studi di Foggia, per l’attenzione che sta riservando al progetto e per gli ulteriori riscontri scientifici che ne verranno. Infine, sarà presentata l’intera offerta formativa, centrata su un’idea di scuola inclusiva, di tutti e di ciascuno, con l’obiettivo che l’Istituto possa offrirsi come modello virtuoso di scuola per la città. Appuntamento venerdì 6 alle 17, quindi, per un momento formativo ma anche dal valore emozionale per tutta la cittadinanza.

Gallery