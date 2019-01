Scuola digitale, 1.560.000 euro per 78 progetti in Puglia: 8 le scuole ammesse nel Foggiano

La Puglia è una delle Regioni con il maggior numero di progetti approvati e che quindi beneficerà dei finanziamenti del governo per la realizzazione nelle scuole di ambienti didattici innovativi, spazi di apprendimento capaci di integrare nella didattica l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Ad annunciarlo è l'onorevole Rossano Sasso, della Lega: "Il MIUR ha pubblicato la graduatoria dei progetti finanziati grazie all’Avviso pubblicato lo scorso dicembre per la creazione di ambienti di apprendimento: ventidue milioni di euro le risorse messe a disposizione su tutto il territorio nazionale, 1.115 le proposte finanziate tra le quali i 78 progetti pugliesi, per una somma di 1.560.000 euro".



"Esprimo grande soddisfazione - dichiara l'on. Sasso, componente della commissione Cultura della Camera - per questo risultato. Ben 78 scuole della regione (23 prov. di Bari,18 Lecce, 12 Taranto, 11 Brindisi, 8 Foggia, 6 Bat) potranno godere di un finanziamento di 20.000 euro per creare laboratori, aule didattiche innovative e quanto necessario per il processo formativo dei nostri studenti. Il nostro Governo sta stanziando fondi cospicui per l'edilizia scolastica, per la didattica, per la ricerca, ed il mio impegno - conclude Sasso - in Parlamento ed in Commissione sarà sempre proteso per avere il massimo per le scuole della nostra