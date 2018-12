All'Altamura-Da Vinci la tradizionale festa di Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si svolgerà venerdì 21 dicembre, a partire dalle ore 16,00, la tradizionale festa di Natale dell’Altamura – Da Vinci di Foggia, uno degli Istituti scolastici più antichi della Regione. Non si tratta della solita giornata scolastico-natalizia, ma di una vera e propria festa delle eccellenze, dove accanto a musica e balli curati dagli alunni, ci saranno le premiazioni per gli allievi più meritevoli dell’ultimo anno scolastico. Ma non è tutto, perché è da sempre anche l’occasione per incontrare le maggiori aziende del territorio che lavorano a stretto contatto con la dirigenza della scuola per una sinergia scuola-lavoro davvero efficace e che, dati alla mano, consente all’Altamura-Da Vinci di vantare la percentuale più alta degli assunti a un anno dal diploma nell’intera provincia di foggia, e una delle più alte in tutto il territorio regionale.

E’ raggiante la Dirigente Annamaria Novelli che sottolinea come le vecchie credenze popolari che indicavano gli istituti tecnici come scuole di serie B negli ultimi anni hanno ribaltato la tendenza. “Siamo davvero orgogliosi di aprire le porte della nostra scuola alla città, per mostrare le nostre eccellenze ma anche per far toccare con mano a chi vuol iscrivere i propri figli quello che facciamo e le immense prospettive che questa scuola offre ai lavoratori del futuro”. Prevista la presenza anche del Presidente della Provincia Gatta che ha accettato con entusiasmo l’invito di condividere questo importante evento che coinvolge migliaia di alunni della nostra provincia. Il Dirigente Scolastico Annamaria Novelli