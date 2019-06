Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà venerdì 7 giugno, alle ore 10.00 c/o il Campo Sportivo FIGC (in via De Petra 47) a Foggia, l’evento conclusivo del progetto “Sport Scuola Disabilità: Ampliamoci” partito a marzo scorso, che ha permesso a ben 30 ragazzi con disabilità delle scuole medie e superiori della città di praticare lo sport anche dopo la vita scolastica. Il progetto - vincitore del bando nazionale “Lo Sport per Tutti a Scuola” indetto dalla giunta nazionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per l’anno scolastico 2018/19, ideato dall’A.S.D. Elpìs in collaborazione con l’istituto comprensivo “Foscolo-Gabelli” e l’I.T.E. “Blaise Pascal” di Foggia che hanno siglato una convenzione con il CIP - ha visto i ragazzi cimentarsi in 3 discipline sportive: atletica, danza sportiva e badminton. 15 ore a disciplina per un totale di 45 ore, per avviare i ragazzi ai campionati sportivi studenteschi.

In questi mesi a raccontare sui social il progetto, che parla di inclusione a 360°, sono stati i ragazzi con disabilità degli istituti “Blaise-Pascal” e “Foscolo-Gabelli”. “Sport Scuola Disabilità: Ampliamoci” ha promosso e potenziato il raccordo fra le scuole ed il sistema sportivo sul territorio, oltre ad incentivare la pratica sportiva paralimpica. A sposare e sostenere il progetto ideato da Floriana De Vivo sono state Fulvia Ruggiero, dirigente dell’istituto comprensivo “Foscolo-Gabelli” che conta circa 100 studenti con disabilità su un totale di 1250 iscritti, e Giuliarosa Trimboli, dirigente dell’I.T.E. “Blaise Pascal” di Foggia che conta 59 ragazzi speciali su 750 iscritti.

Una sinergia tutta made in Foggia, un esempio concreto di inclusione che sarà raccontato durante l’evento conclusivo a cui prenderanno parte Giuseppe Pinto, presidente CIP Puglia; Maria Aida Episcopo, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Foggia; Floriana De Vivo, fondatrice dell’A.S.D. Elpìs, delegato regionale Fisdir Puglia e vicepresidente Cip Puglia; Fulvia Ruggiero, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Foscolo-Gabelli”; Giuliarosa Trimboli, dirigente scolastica dell’I.T.E. “Blaise Pascal” di Foggia e Domenico Di Molfetta, coordinatore provinciale educazione fisica.

