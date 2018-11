Il ‘Marconi’ di Cerignola pilota del progetto europeo ‘Erasmus + Ka229’

La Scuola “G. Marconi” è stata scelta per coordinare il Progetto europeo biennale (2018 -2020) ERASMUS + KA229 “DEVELOPING LITERACY AND LANGUAGE SKILLS OF STUDENTS” presentato all’Agenzia Nazionale ERASMUS + in collaborazione con altre quattro Scuole Primarie europee appartenenti alla Bulgaria, Polonia, Portogallo e Turchia.

L’ERASMUS + è il progetto Europeo per l’istruzione, la formazione, i giovani e lo sport nel periodo 2014/2020. Offre l’opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effettuare esperienze di tirocinio o di volontariato all’estero, di realizzare attività di cooperazione tra istituzioni dell’istruzione e della formazione in tutta Europa.

L’ERASMUS + offre partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche con due azioni chiave: KA1 e KA2. Il progetto di cui la Scuola “G. Marconi”, individuata come Scuola Pilota, è coordinatrice si inserisce nella KA2-Azione chiave 2 – cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche. È un partenariato strategico composto da istituti scolastici, prevede una durata da 12 a 24 mesi.

“Un progetto di didattica innovativa rivolto agli alunni di età compresa tra i 7 e gli 11 anni che rappresenta una delle 152 proposte progettuali approvate dall’Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE – dichiara Paola Saracino, insegnante della Direzione Didattica Statale 2° Circolo “G. Marconi”, responsabile dell’intero Progetto Europeo ERASMUS + KA229 – Abbiamo costruito nella nostra scuola un team di lavoro composto da 20 docenti di Scuola Primaria che parteciperà allo scambio di buone pratiche e, anche a rotazione, alla mobilità nei Paesi Partner”.

“Le delegazioni estere saranno ricevute dai 20 docenti italiani (Erasmus+ Project Team) domenica 25 Novembre e la settimana comincerà ufficialmente lunedì 26 Novembre al Palazzo di Città del Comune di Cerignola con la Cerimonia di apertura insieme ai docenti, ai ragazzi e ai loro genitori, che hanno sposato l’iniziativa – dichiara Raffaella Maggio, insegnante della Direzione Didattica Statale 2° Circolo “G. Marconi”, responsabile dell’intero Progetto Europeo ERASMUS + KA229 - Nel corso della settimana, oltre ai vari meeting di lavoro in cui verranno esposte le diverse progettualità, gli ospiti visiteranno anche importanti località della Puglia come: Alberobello, Bari, Castel del Monte e Trani”.

Costante l’attenzione della Dirigente della Direzione Didattica Statale 2° Circolo “G. Marconi”, dott.ssa Anna Di Micco, verso l’implementazione di buone pratiche. L’impatto del progetto sulla comunità è molto alto perché coinvolge direttamente alunni, docenti e l’intero territorio. Una salda unione volta a formare il cittadino del domani e costruire una identità europea condivisa che passa attraverso la creatività degli alunni migliorando la consapevolezza di uguaglianze e differenze culturali.

Le delegazioni estere di docenti provenienti dalla Turchia, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dal Portogallo saranno ricevute dallo staff di 20 docenti composto da:

Argentino Maria Dominca, Basso Giuseppina, Bombino Valeria, Brudaglio Maria, Carelli Ripalta,Ciafardoni Pasqualina, Cirulli Maria Arca, Cuocci Maria Grazia, Dercole Loredana, Ditommaso Anna, Ficco Mariantonietta, Granato Donatella, Lofoca Francesca, Maggio Raffaella, Mansi Maria, Paparella Donata Rita, Saracino Paola, Sciascia Rosa Maria, Specchio Rosa, Taronna Anna, Totaro Gerardina.

Il team ERASMUS + PROJECT CLUB sarà composto dagli alunni:

Compierchio Carlotta 2^ A – Zhang Jack 2^ B – Casieri Elisabetta 2^ C - Donofrio Mariarosaria 2^ D – Bove Daniela 2^ E – Fiorella Ilaria 2^ E – Mouhajar Sara 2^ F – Dimunno Alessandro 3^ A – Caiaffa Lorenzo 3^ B – Taibi Francesco 3^ B – Terlizzi Giuseppe 3^ C – Ricci Francesco 3^ D – Antonino Francesca 3^ E – Claudione Daniele 3^ F – Grillo Nicola 3^ G – Socinski Oliwier Alan 4^ A – Amato Clarissa 4^ B – Diliddo Natale 4^ C – Campanelli Bianca 4^ D – De Tullio Greta 4^ D – Vitale Ester 4^ E – Russe Lelia 4^ F – Rotundo Miriam 4^ G – Digennaro Rossella 5^ A – Prudente Gioia 5^ B – Monopoli Carla V C – Apruzzese Alessandra 5^ D – Donofrio Gloria 5^ E – Dibisceglia Simone 5^ F – Minardi Giorgia 5^ D.