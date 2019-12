Il Comitato Genitori per Foggia promuove il doposcuola gratuito: lezioni per scolari di elementari e medie in Cattedrale

Il Comitato Genitori per Foggia si fa promotore di un doposcuola gratuito per scolari delle elementari e delle medie, che avrà luogo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, nell’oratorio della cattedrale. Il giovedì, inoltre, nella sede Caritas di Via Campanile 8, si terranno lezioni di inglese dalle ore 17.30 alle 19.30.

Il servizio ha l’intento di sostenere le fasce che ne hanno maggiormente bisogno, è rivolto a tutti e nasce dalle istanze di Don Daniele e della sua diocesi, in accordo con la dirigente Santa Chiara e Pascoli, Mariolina Goduto.

Nell’occasione, il Comitato genitori per Foggia, ricorda che quello del doposcuola in parrocchia è un servizio attivo da tempo anche in altre chiese, tra cui la centrale Gesù e Maria, che opera nei suoi locali tutti i giorni, dalle 16 alle 18.