Un defibrillatore salvavita a scuola come promessa matrimoniale: è il dono di due insegnanti di San Marco in Lamis

Un defibrillatore salvavita a scuola come promessa matrimoniale: a donarlo Sacha De Giovanni e sua moglie Graziana Coco. I due insegnanti lo hanno consegnato al dirigente scolastico Costanzo Cascavilla nel corso di una giornata di divulgazione scientifica sulle malattie cardiovascolari tenuta nei giorni scorsi dai medici di Casa Sollievo della Sofferenza presso l'I.I.S.S. Giannone.

Il defibrillatore verrà destinato all'IPSIA "P. Levi" di San Marco in Lamis "perché ci sono istituti, specie al Sud, che vengono dimenticati.

Ma noi qui siamo nati. E qui volevamo lasciare un pezzo della nostra vita" spiega De Giovanni, ex esponente dei cinquestelle: "Ringrazio il prof. Matteo Coco, responsabile di plesso scolastico che prenderà in consegna il defibrillatore e alla prof.ssa Carla Bonfitto Gualano per aver organizzato questa giornata formativa per gli studenti. Un ringraziamento va anche a Ciro Nardella che ci ha consigliato nell'acquisto del dispositivo e si è unito a noi donando la custodia"