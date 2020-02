Darwin Day all’Istituto Marcelline

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 12 febbraio si celebra il Darwin Day e l’Istituto Marcelline di Foggia propone per l’occasione delle iniziative per omaggiare Charles Darwin, uno dei più grandi scienziati della storia. Nella Walk of Fame della scienza poche sono le stelle che brillano quanto quella di Darwin, il naturalista che il 27 dicembre 1831 salpò a bordo del leggendario brigantino Beagle per un viaggio lungo cinque anni che da Dovenport, in Inghilterra, lo portò a veleggiare per mezzo mondo. Un viaggio che cambiò per sempre la visione che l’uomo ha della vita. Nel 1859 Charles Darwin diede alle stampe “l’Origine delle Specie”, l’opera in cui espose la Teoria dell’Evoluzione. Pur ignorando cosa fossero i geni egli comprese che all’interno delle popolazioni vi è una continua produzione di diversità ereditaria sulla quale agisce la selezione naturale, il meccanismo fondamentale per comprendere le trasformazioni delle specie, attivata da fenomeni quali ad esempio la deriva genetica, le migrazioni e persino le estinzioni di massa; è in questi fenomeni e in questa diversità che trova spazio l’evoluzione! E sarà proprio la biodiversità il tema dell’incontro organizzato per l’occasione con l’Università di Foggia. “Biodiversità: una ricchezza da tutelare” è il titolo dell’intervento proposto da Antonio Bevilacqua professore associato di Microbiologia presso l’Università di Scienze e Tecnologie Alimentari di Foggia, che alle 10.30 nel salone della musica dialogherà con gli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Marcelline. Inoltre, alle 12:00 alla presenza della Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Foggia, prof.ssa Maria Aida Episcopo, la Preside dell’Istituto, prof.ssa Stefania Tetta, e tutta la comunità educante inaugureranno il laboratorio di scienze, intitolato all’imprenditore foggiano Giuseppe Pasqualicchio, distintosi per il suo impegno nel campo delle energie rinnovabili.