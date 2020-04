Non solo didattica a distanza: al Volta attivo lo sportello psicologico online per "la crescita umana e civile degli studenti"

Per garantire il diritto all'istruzione, in epoca di pandemia, diventa necessario attivare azioni mirate di supporto psicologico; la didattica a distanza, fondamentale per salvaguardare l'anno scolastico in corso, non potrà, comunque, mai sostituire il lavoro quotidiano che si svolge in aula, fatto di confronti, diretti e immediati, indispensabili per lo svolgimento di un processo apprenditivo sereno ed efficace. Tuttavia, alcuni studenti potrebbero avvertire spaesamento e disagio, a ciò bisogna aggiungere gli effetti dell'isolamento e delle limitazioni. Ecco perché il liceo scientifico “Alessandro Volta” di Foggia ha riattivato lo sportello psicologico che, se durante il periodo in presenza si era rivelato importante, adesso diventa indispensabile. Il servizio sarà nuovamente disponibile da domani, mercoledì 22 aprile 2020, in modalità on line e per ogni mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, fino al termine delle attività didattiche. Sarà necessario prenotarsi indicando nome, cognome e classe frequentata (per gli studenti minorenni occorrerà l'autorizzazione dei genitori). “La scuola – ha affermato il Dirigente scolastico, Gabriella Grilli – ha il dovere di accompagnare i propri studenti non solo nell'acquisizione dei contenuti e delle competenze ma anche nella crescita umana e civile. Fare scuola significa anche supportare, soprattutto in questo periodo che passerà alla storia, i nostri ragazzi e le nostre ragazze rimanendo in ascolto di paure, preoccupazioni, difficoltà e ansie. Il nostro principale obiettivo è quello di garantire un clima sereno e foriero di positiva consapevolezza per i nostri studenti e per le loro famiglie”.

