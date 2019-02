Con Cooking Quiz, a scuola c’è più gusto: tra i protagonisti, anche gli studenti dell’Einaudi di Foggia

Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti principali di COOKING QUIZ, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia.

Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica con Alvin Crescini, attraverso un quiz multi-risposta. Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

Questa settimana saranno protagonisti gli Istituti Alberghieri della Puglia: lunedì l’IPSSAR Otranto, martedì l’IPSSEOA Agostinelli di Ceglie Messapica, mercoledì sarà il turno dell’IIS Einaudi di Foggia e giovedì dell’IPSSAR M. Lecce di San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

Ad Otranto, ottimi i risultati ottenuti dagli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e sala. Lo chef Anna Ciccarone, docente ALMA per il corso Tecniche di Cucina presso MED Cooking School di Ceglie Messapica ha coinvolto ed entusiasmato i ragazzi trattando l’argomento “I pesci del Mediterraneo”.

In Finale gli studenti finalisti provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere il titolo di CAMPIONE NAZIONALE della 3^ Edizione del COOKING QUIZ oltre agli importantissimi premi: forniture bibliografiche firmate Edizioni PLAN per le Scuole e una giornata di Work-Shop Didattico su misura presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Presto potremo rivedere tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed è ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.