L'Urlo di Munch diventa "L'Urlo della terra": il messaggio degli alunni della 'Da Feltre-Zingarelli'

Dall’ “Urlo” di Much del 1893 all’ “Urlo della Terra” del 2020 degli alunni dell’Istituto Comprensivo “da Feltre-Zingarelli” Plesso San Lorenzo di Foggia.

Nella scena rappresentata da Munch, in primo piano si scorge un uomo che sta lanciando un fortissimo urlo, e nell’atto di voler dare quanta più forza possibile al proprio grido, porta le mani attorno al volto, arrivando quasi a schiacciarsela per denunciare l’incertezza dell’essere umano.

Le insegnanti e gli alunni hanno voluto riprendere la struttura globale del quadro di Much cosparso da linee curve, colori caldi e il cielo costellato da gigantesche lingue di fuoco per esprimere il profondo dolore e il dramma della vita. In primo piano l’uomo di Munch è stato sostituito con il terrorizzato Koala, ma simbolicamente (e non solo simbolicamente) quella che brucia è la Terra, minacciata e sconvolta da terribili disequilibri…

La partecipazione al divertentissimo e attesissimo concorso dei carrelli eco-allegorici che si tiene ogni anno presso il Centro Commerciale “Mongolfiera” non è solo un laboratorio creativo e manipolativo ma è anche un momento di riflessione sulla realtà che ci circonda.

Sempre in linea con la nostra anima ambientalista, il Plesso San Lorenzo, Utilizzando carta riciclata ha voluto denunciare i cattivi comportamenti dell’uomo.

L’arte e la riflessione

Il 29 Febbraio tutti gli alunni del Plesso San Lorenzo parteciperanno alla grande sfilata di carnevale che si terrà nel centro della città di Foggia. La sfilata coinvolge le diverse scuole che hanno aderito all’iniziativa organizzata dal Comune di Foggia che ha scelto come tema l’ “Arte”.

In linea con il nostro carnevale di “denuncia” quest’anno gli alunni e le insegnanti parteciperanno indossando delle fiamme che copriranno il corpo e il capo di tutti.

Sentiamo forte il desiderio di protestate contro quello che è accaduto e continua ad accadere…con il sorriso i nostri bambini vi dicono…. Basta!

Gallery