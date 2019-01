Una nuova opportunità di formazione a Carpino: arriva il corso di 'Informatica e Telecomunicazioni' è realtà

Il diplomato sarà in grado di analizzare, progettare, realizzare, controllare e gestire sistemi per l’elaborazione delle informazioni. Con il possesso di tale diploma si potrà accedere presso Aziende private o Enti pubblici che necessitano di figure specifiche per i propri bisogni nel campo Informatico e delle Telecomunicazioni