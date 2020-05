"Caro liceo, mi manchi". Emozionante videolettera degli studenti foggiani del 'Perugini'. Applausi dal ministro: "Bravi tutti"

"Se paragono le due finestre, e i due panorami, preferisco guardare un albero che cambia le sue foglie e non la folla che cambia i suoi guanti". È la metafora della condizione che stanno vivendo gli studenti del Liceo Artistico Perugini di Foggia, che hanno affidato ad una videolettera i sentimenti che contraddistinguono questi giorni senza scuola. Il testo è firmato da Desirèe Ruggiero, Antonio Lo Greco, Angelo Monaco e Veronica Piserchia, alunni dell'istituto che hanno curato il filmato. Le parole scorrono su un album dei ricordi. Dalla loro classe osservavano un albero che muta a seconda delle stagioni, da casa oggi vedono una realtà da cui è difficile estraniarsi per fantasticare.

"Caro liceo, è un po' che non ci vediamo - recita il video - e non avrei mai pensato di sentire la tua mancanza. Quando ancora ci frequentavamo, durante le lezioni mi fermavo a guardare fuori dalla finestra e cercavo qualcosa che potesse distrarmi, che semplicemente mi facesse staccare da cinque ore che risultavano troppo pesanti per degli adolescenti. Oggi invece sono seduta sul divano di casa e guardo fuori, cerco qualcosa che possa farmi staccare da giorni, non da ore, che però risultano ugualmente pesanti". A loro manca realizzare un gioiello o "disegnare con le squadre una linea perfetta, simbolo di un orizzonte che non veda mai il sole tramontare, perché per noi studenti esistono solo albe". Vogliono tornare a riempire il cassetto di sogni dipingendo una tela e a "prendere una boccata d'arte, non di aria, forse perché per ogni studente di questo liceo l'arte è più efficace dell'ossigeno".

Per quanto entusiasmante possa essere l'esperienza della didattica a distanza, la scuola in presenza, o meglio, in carne e ossa, fatta di persone, insegnanti, compagni, è un'altra cosa. "Ci mancano gli occhi e i sorrisi dei nostri amici che possiamo vedere solo attraverso uno schermo e ci rendiamo conto che non hanno più la stessa luce". L'omaggio dei quattro studenti si conclude con la speranza di rivedersi a settembre, "per tornare a respirare arte". Ad applaudire alla videolettera pubblicata sul canale social dell'Istituto Lanza Perugini è il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Bravi tutti". Si associa al commento anche l'europarlamentare Mario Furore (peraltro ex studente del Liceo Lanza): "Sono proprio bravi i ragazzi del Liceo Lanza Perugini". E ne approfitta per un invito: "Ti aspettiamo a Foggia".