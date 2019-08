Disabili senza assistenza scolastica, i Garanti regionali scrivono ai Prefetti pugliesi: "Controllate prima che inizi il nuovo anno"

Il Garante regionale dei diritti del minore, Ludovico Abbaticchio, ed il Garante dei diritti delle persone disabili, Giuseppe Tulipani, hanno inviato una lettera ai prefetti di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, BAT e Taranto chiedendo la loro attenzione sulle anomalie registrate annualmente nella Regione Puglia in occasione dell’apertura dell’anno scolastico.

I due Garanti, evidenziando la reiterata mancata assegnazione dei relativi assistenti educativi e/o la mancata comunicazione ai bambini aventi diritto, chiedono ai singoli Prefetti competenti, di voler predisporre, con i mezzi e le procedure previste, i dovuti controlli affinché, gli enti preposti, possano intraprendere rapidamente e per tempo, le procedure per l’assistenza prevista, al fine di evitare situazioni che impediscano ai bambini disabili di accingersi al loro percorso di studi alla stregua di tutti gli altri".