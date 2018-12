Nelle scuole di Vieste e Ischitella gli animali diventano materia curriculare

La direzione didattica statale 'G Rodari' di Vieste e L' I.C. Giannone di Ischitella sono le prime scuole ad avere 'La relazione e la tutela animale' come materia curriculare. A Vieste nelle sei prime classi delle primaria, dopo un momento di formazione fatto ai docenti da Nicoletta Pagano, presidente della LNDC Animal Protection Vieste sezione Orta Nova, partirà la materia 'Cittadini si diventa con gli amici animali'.

Le lezioni, che si svolgeranno anche con la presenza della Polizia Municipale di Vieste, Nucleo Tutela e benessere animale, affronteranno molte tematiche legate al mondo animale: corretta gestione degli animali di affezione, randagismo, allevamenti intensivi, maltrattamenti, circhi, bracconaggio.

A Ischitella invece, una equipe di professionisti in Interventi Assistiti con Animali, insieme al cane Golia, sta sperimentando con successo l'attività di pet therapy, come supporto alle attività didattiche. "Entrambe le azioni - spiega la dott.ssa Francesca Toto ideatrice del progetto Zero cani in canile e coadiutrice di cane - sono possibili perché abbiamo la fortuna di avere sul Gargano dirigenti scolastici fortemente lungimiranti come il prof Pietro Loconte a Vieste e la prof Angela De Paola a Ischitella.

Abbiamo riscontrato che la presenza del cane migliora l'attenzione, accresce l'autostima, favorisce l'apprendimento soprattutto nei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. Ci auguriamo che sempre più scuole con l'aiuto delle associazioni, attivino progetti del genere, che sono a costo zero e che aiutano le persone e prevengono anche il randagismo"