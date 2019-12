A proposito di OpenDay e Orientamento…al lavoro a Foggia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sono iniziati questa settimana, lunedì 16 dicembre 2019, i nuovi corsi gratuiti di Qualifica OSS per le alunne e gli alunni iscritti e frequentanti l”Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Foggia. “Grazie al protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Ufficio scolastico Regionale – afferma il Dirigente scolastico, Ing, Michele Gramazio – i nuovi percorsi di qualifica OSS consentono alla nostra città di guardare lontano, per garantire alle giovani generazioni pugliesi l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, già al termine del percorso quinquennale di studi”. In pratica, si tratta di un arricchimento dell’offerta formativa già garantita dalla scuola, con aggiuntive 630 ore di formazione, a cura degli Enti accreditati della formazione professionale, di cui 450 ore di tirocinio presso strutture sanitarie pubbliche e private. Ed è proprio la sinergia tra “pubblico e privato” che funziona… eccome se funziona! Del resto tutte le proiezioni statistiche ufficiali elaborate dai Centri di Ricerca locali e nazionali lo confermano: sarà il settore della sanità, della cura e dell’assistenza, in una parola quello del benessere della persona, l’ambito lavorativo maggiormente in crescita nei prossimi anni. Volete saperne di più? Vi aspettiamo il giorno 19 gennaio 2020 per un tour “reale” presso la sede staccata dell’Istituto “L. Einaudi” in piazza Göppingen, 4 a Foggia. E adesso vi lasciamo liberi di decidere e di scegliere… una tra le migliori opportunità di formazione e lavoro offerte sul nostro territorio per il vostro futuro. Che scuola, l’Einaudi!

Gallery