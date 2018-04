Malattie delle donne: per prevenirle visite gratuite, esami strumentali e consulti agli Ospedali Riuniti

In occasione della terza Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di 24 società scientifiche, organizza la terza edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.

Nella settimana dal 16 al 22 aprile, attraverso gli oltre 180 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. “Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata nazionale sulla salute della donna da parte del Ministro Lorenzin, è giunta alla terza edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell'anno”, ha dichiarato Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Hanno aderito oltre 180 ospedali in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti - visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, distribuzione di materiale informativo - che coinvolgono 15 specialità cliniche. Un software creato ad hoc consente agli ospedali Bollini Rosa aderenti di inserire i servizi erogati e alla popolazione di trovare agilmente la struttura più vicina e appropriata. L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”.

Anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia aderisce all’(H) Open Week e dal 16 al 22 aprile organizza le seguenti iniziative:

Reumatologia, Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche/Reumatologia Universitaria

Referente del servizio: Dott. Antonello Trotta

Numero di telefono diretto 0881736498

Email atrotta@ospedaliriunitifoggia.it

Numero di cellulare 3498197209

Tipologia di servizio offerto: visita specialistica reumatologica

Note: pazienti affetti da Osteoporosi, Artriti, Connettiviti, Vasculiti

Sede: Palazzina delle Malattie Infettive - III piano presso il reparto di Reumatologia

Data: 16/04/2018 - 18/04/2018 - 20/04/2018

Mattina: 10.00 – 11.30

Prenotazione obbligatoria

Telefono :0881733169

Note:senza impegnativa. Prenotazione da eseguire dalle 10 alle 11 allo 0881733169.

La singola visita dura 30 minuti.