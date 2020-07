Il virus non si è indebolito. Lopalco mostra una foto: "Effetto distruttivo del Covid sul tappeto cellulare è evidentissimo"

Se il virus si sia o meno indebolito, il prof. Pierluigi Lopalco prova a fare chiarezza: "Certamente no", perché "l'aggettivo "debole" si riferisce alla carica virale che questi pazienti esprimono. Cioè hanno una debole carica virale"

L'epidemiologo mostra l'immagine concessagli dal dott. Antonio Fasanella, virologo e direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, con all'attivo decine di isolamenti di Sars-CoV-2), che si riferisce all'effetto osservato in vitro su un tappeto di cellule da parte di un ceppo di coronavirus isolato da un paziente più che debolmente positivo, che ha contratto l'infezione mesi fa e che, a controlli ripetuti, alterna ancora oggi tamponi negativi a tamponi debolmente positivi. "L'immagine non ha bisogno di commento neanche per un non addetto ai lavori: l'effetto distruttivo del virus sul tappeto cellulare è evidentissimo"