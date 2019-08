Turisti sul Gargano, Asl proroga i servizi legati al settore Emergenza-Urgenza su Vieste

"Il servizio di guardia medica turistica e la seconda ambulanza medicalizzata di Vieste saranno prorogati". Lo annuncia il Direttore Generale della ASl Foggia, Vito Piazzolla, che precisa: "La guardia medica turistica sarà operativa sino al prossimo 30 settembre. La seconda ambulanza, afferente alla Centrale Operativa 118, assicurerà gli interventi in emergenza sino al 15 ottobre".

La decisione è stata presa a seguito di verifiche e sulla scorta dell’andamento stagionale dei flussi turistici. Negli ultimi quattro anni, sin dal suo insediamento, la Direzione Generale ha sperimentato a Vieste una serie di servizi aggiuntivi. Questo, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche particolarmente complesse della città, che risulta essere la più popolosa del Gargano, centro aggregatore per le numerose realtà territoriali limitrofe e meta turistica che registra oltre due milioni di presenze annue, in un arco temporale sempre più dilatato.

Sulla scorta dell’esperienza maturata e su precisa volontà del Presidente Emiliano, è in programma il consolidamento delle attività legate all’Emergenza Urgenza e il loro passaggio dalla fase sperimentale all’attivazione in via definitiva. La volontà è quella di estendere a tutto l’anno il servizio di elisoccorso e di ampliare altri servizi come, ad esempio, la Continuità Assistenziale.