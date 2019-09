Tumori del distretto testa-collo in aumento: "Attenzione alle lesioni del cavo orale" (visite gratuite a Casa Sollievo)

Il distretto testa collo raggruppa qualsiasi tipo di tumore che abbia origine nella regione della testa o del collo. Questo tipo di tumore è in grado di localizzarsi in più di 30 aree e colpisce soprattutto le cellule delle superfici di rivestimento, come la mucosa di bocca, naso e gola.

L’iniziativa - organizzata dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (European Head and Neck Society, EHNS) e dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) - ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei sintomi e promuovere un ricorso al medico per una diagnosi precoce.

“Si tratta di una patologia in crescita in Italia”, spiega il dott. Karim Tewfik, chirurgo Maxillo-Facciale presso l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. “I sintomi che dovrebbero mettere in allarme i pazienti sono un’ulcera o una lesione nel cavo orale che non si risolve nel giro di 15 giorni, difficoltà di parola e alterazioni della voce, difficoltà e alterazione nella deglutizione. Altri segni da non sottovalutare sono il sanguinamento da una o entrambe le narici e un dolore persistente all’orecchio” | VIDEO