L'Onda premia 'Casa Sollievo': tre bollini rosa per attenzione, prevenzione e cura delle patologie femminili

Importnate riconoscimento per l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Ieri, in una cerimonia pubblica nella sede del Ministero della Salute, l'Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ha assegnato all'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza 3 Bollini Rosa, il massimo riconoscimento sulla base di una scala da uno a tre, per il biennio 2020-2021.

I Bollini Rosa sono il riconoscimento attribuito agli ospedali italiani attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. In totale, a livello nazionale, sono stati premiati 335 ospedali, di cui 87 con 3 bollini. In Puglia, invece, sono stati premiati 13 ospedali, di cui 2 soltanto con il massimo riconoscimento di 3 bollini. Per il nostro Istituto, alla cerimonia di consegna non poteva che partecipare una donna, il medico della Direzione Sanitaria Carla Pavoni.

