Foggia, dal 2 marzo il Centro Unico Prelievi del Policlinico Riuniti sarà trasferito al 'D'Avanzo': nuovi orari e aperture

Trasferimento del Centro Unico Prelievi del Policlinico Riuniti presso il Piano rialzato del D’Avanzo. A partire dal 2 marzo 2020 , infatti, il Centro Unico Prelievi sarà ubicato presso il piano rialzato dello stabilimento “Colonnello D’Avanzo”, in una struttura accogliente, confortevole e soprattutto più facilmente raggiungibile dall’utenza cittadina.

Per consentire tale spostamento, nei giorni 27 febbraio e 28 febbraio 2020, il Centro Unico Prelievi del Policlinico Riuniti di Foggia non svolgerà le proprie attività. Presso la nuova sede, a partire dal 2 marzo 2020, sarà possibile sottoporsi ai prelievi ematici dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.00. Il ritiro dei referti degli esami effettuati avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

A tal proposito, si sottolinea l’opportunità di utilizzare il sistema di refertazione on line, ovvero la possibilità di ricevere a casa via web il referto, grazie a credenziali fornite presso la segreteria dello stesso Centro Unico Prelievi. Al fine di non arrecare disagi agli utenti e di favorire e facilitare l’accesso pedonale al plesso “D’Avanzo” è stata prevista l’apertura di un ulteriore accesso in Viale degli Aviatori, oltre a quello già esistente pedonale e carrabile in Viale Ofanto. Si precisa, tuttavia, che l’accesso alle vetture sarà consentito esclusivamente agli utenti diversamente abili e muniti di specifico contrassegno.