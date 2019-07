Il San Giacomo di Torremaggiore senza servizio ambulatoriale di Ortopedia: il Comitato Alto Tavoliere chiede riattivazione

In data 27 luglio 2019 il Comitato Salute Alto Tavoliere ha inviato una PEC alla Direzione Generale dell’ASL FG, alla Regione Puglia ed in copia conoscenza il Comune di Torremaggiore per richiedere la immediata riattivazione del servizio ambulatoriale di Ortopedia presso il PTA San Giacomo di Torremaggiore.

Infatti, considerato che il suddetto servizio specialistico ambulatoriale di Ortopedia è di fatto sospeso in seguito al pensionamento dello specialista consulente è opportuna la sua riattivazione. Il Comitato Salute Alto Tavoliere prosegue con il suo quotidiano impegno ad affrontare con visione costruttiva le criticità sanitarie presenti nel proprio territorio e a richiedere fattive risposte dalle istituzioni preposte.