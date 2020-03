Assistenza pediatrica degli Scap solo via telefono (compreso whatsapp) e internet. Rinviate le vaccinazioni dopo il quindicesimo mese

Stop alle visite con accesso diretto agli ambulatori negli Scap, i servizi di consulenza ambulatoriale pediatrica, durante il periodo di emergenza Coronavirus. La sospensione è stata decretata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dal direttore del Dipartimento per la promozione per la Salute, Vito Montanaro, che hanno inviato oggi la nuova disposizione ai direttori generali delle Asl, ai direttori dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi di igiene e ai sindacati dei pediatri. Gli accessi avverranno solo per via telefonica o telematica, incluso whatsapp, di cui ogni pediatra dovrà dotarsi autonomamente. Resta l’obbligo della compilazione della scheda di triage telefonico.

In provincia di Foggia gli Scap sono quattro e si trovano nel Policlinico Riuniti di Foggia, a San Severo, Cerignola e Manfredonia. I pediatri gestiranno al telefono tutta la patologia stagionale che "anche se in maniera ridotta, persiste", fanno sapere dalla Regione. Dovranno diventare strumento di supporto e informazione sanitaria a tutte le famiglie per consigli, suggerimenti e indicazioni nella gestione dell’emergenza Coronavirus. Effettueranno triage nei casi sospetti, raccordandosi con le strutture ospedaliere, guidando le famiglie dei bambini nei corretti percorsi gestionali. Le direzioni generali supporteranno gli utenti e le famiglie anche psicologicamente, considerando gli aspetti della domiciliazione coatta e prolungata.

Gli infermieri assegnati agli Scap potranno essere utilizzati per la gestione dell’emergenza Covid-19. Sono rinviate, infine, le vaccinazioni per i bambini dopo il 15° mese di vita se gli ambulatori vaccinali non riescono a garantire un afflusso programmato e ordinato degli utenti.