Alla scoperta dei benefici dello Shiatsu: open day a Bovino

In un angolo poco conosciuto della Puglia, un piccolo borgo incantato raccolto intorno al suo castello, domenica 8 settembre ospita l’open day di shiatsu. Un antico trattamento nel quale si usano i pollici e i palmi delle mani per esercitare pressioni su alcune parti del corpo, allo scopo di correggere irregolarità dell’organismo, conservare e migliorare lo stato di salute e contribuire alla cura di alcuni stati morbosi.

Lo shiatsu è una tecnica ed un’arte. Per questo i maestri di shiatsu devono possedere una spiccata sapienza, sensibilità, religiosità e amore. Il massaggio shiatsu è un metodo di digitopressione giapponese ed è una tecnica piena di significato e potenzialità. Nello shiatsu si sfiorano pelle e pelle. Tramite questo spariscono gli scontri.

L’obiettivo è creare la pace, e lo shiatsu è lo strumento. Un’occasione per far conoscere la magia della pressione manuale nell’incantevole scenario medievale di Bovino. L’open day sarà effettuato in una delle sale del Castello di Bovino, in collaborazione con Residenza Ducale e Centro estetico LITSEA. Nel centro LITSEA di Bovino si sta dando vita a queste nuove discipline olistiche grazie a Giovanna Persichella e Carmen Carella che gestiscono il centro. Il maestro di schiatsu sarà Vincenzo Petrillo del Centro Studi Discipline Olistiche – Scuola di Shiatsu Aikiryu di Cisternino. Ecco la locandina dell’evento con orari e contatti.

