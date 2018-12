Nascite più naturali e meno dolorose: lo 'sgabello olandese' entra nella sala parto di San Severo grazie a una donazione

L’Associazione “Mirko Valerio Emanuele” di Torremaggiore ha donato all’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di San Severo uno sgabello olandese.

Utilizzato da tre decenni in molte strutture ospedaliere in tutta Europa, lo sgabello è stato progettato per sostenere le donne in posizione accovacciata, sia in travaglio che nella fase conclusiva del parto aiutandole a partorire nel modo più naturale. Nato dalla lunga esperienza delle ostetriche olandesi, il supporto aiuta a sentire meno il dolore: durante il travaglio la donna può alternare la posizione seduta a posizioni più erette come camminare, dondolare o piegarsi in avanti per mantenere una buona irrorazione dei tessuti.

È stato, infatti, dimostrato che il movimento spontaneo e le posizioni erette facilitano la progressione del travaglio e del parto, riducendo la percezione del dolore. Durante la fase conclusiva la donna può essere sostenuta dal partner. In questo modo ha la possibilità di ricevere sostegno fisico, rassicurazione e incoraggiamento.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato la direzione medica e amministrativa di Presidio, il personale della Unità Operativa, dal direttore Paolo De Marzo al dirigente responsabile Leonardo Columpsi, e il gruppo delle ostetriche coordinate da Maria Forte. Durante la cerimonia, le ostetriche hanno ringraziato la Direzione Generale, la direzione medica e quella amministrativa di Presidio per il sostegno che quotidianamente garantiscono a tutte le iniziative, finalizzate al miglioramento continuo del servizio.

Gallery