Cerignola diventa capitale del Sente-Mente Training, il nuovo modello rivoluzionario per affrontare la malattia

Si è concluso ieri, giovedì 13 giugno, il percorso del Sente-Mente Training iniziato lo scorso marzo a Cerignola, prima realtà a portare in Puglia e al Sud la filosofia di Letizia Espanoli, che ha visto la formazione di ben 23 nuovi Felicitatori di cui 9 della città ofantina. I novelli Felicitatori andranno ad aggiungersi ai 70 già presenti in Italia.



Il Sente-Mente Project, ideato da Letizia Espanoli nel 2014 è, infatti, un nuovo modello italiano, innovativo e rivoluzionario, per svelare, nel dolore della malattia, le opportunità di viverla che ha già trovato numerosi consensi in Italia, in Svizzera e negli Stati Uniti. La tre giorni chiusasi ieri, presso la struttura dello ‘Strike’, ha concluso un percorso formativo iniziato nel mese di marzo: 88 ore di formazione in tutto durante le quali si sono sviluppate abilità e competenze per aumentare la salute, il benessere e felicità nella propria vita personale e professionale, ma anche conoscenze per guardare alla malattia in modo diverso.



Soddisfazione viene espressa dal vicesindaco con delega alle Politiche sociali e presidente dell’Ambito territoriale di Cerignola, Rino Pezzano, promotore dell’iniziativa sul territorio e convinto della bontà del Sente-Mente Project: “Cerignola capitale del Sente-Mente nel sud Italia. Ora la sfida è l’inserimento del Sente-Mente modello all'interno delle strutture socio-sanitarie del territorio. Che la vita non finisca con la diagnosi è uno dei concetti più belli. Formare figure in grado di portare la scintilla dell’entusiasmo e della serenità in coloro che attraversano una fase difficile della vita dovrebbe essere impegno alla base dell’agire di ogni amministratore che ha a cuore la quotidianità di ogni suo concittadino”.



I 23 Felicitatori, infine, verranno ufficialmente presentati al territorio il prossimo 21 settembre quando, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, a Cerignola avrà luogo una edizione straordinaria del Sente-Mente Day, in contemporanea con la 6^ edizione del Sente-Mente Day in quel di Bologna.