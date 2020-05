Sclerosi multipla, cellule cerebrali staminali sui primi 15 pazienti. Vescovi (Casa Sollievo): "Importante traguardo"

In occasione della giornata mondiale sulla Sclerosi Multipla, che si celebra il 30 maggio, la Pontificia Accademia per la Vita dello Stato Vaticano e il suo presidente Mons. Vincenzo Paglia annunciano con l’associazione Revert Onlus e la fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, Opera di San Pio da Pietrelcina, la conclusione della sperimentazione clinica di Fase I che prevede il trapianto di cellule staminali cerebrali umane in quindici pazienti affetti da sclerosi multipla secondaria progressiva.

La sperimentazione, coordinata e finanziata dalla fondazione e dall’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza e da Revert Onlus con il patrocinio della fondazione Cellule Staminali di Terni è stata realizzata anche grazie alla collaborazione con l’azienda ospedaliera di Terni, l’Università di Milano Bicocca e l’ospedale Cantonale di Lugano.