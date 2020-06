Dispositivi di protezione, avviso pubblico di Sanitaservice: c'è bisogno di mascherine, tute, guanti e camici

La Sanitaservice ASL Fg per fronteggiare le conseguenze legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha la necessita con la massima urgenza di acquistare dispositivi di protezione individuale. Nello specifico l'azienda ha bisogno di: mascherine chirurgiche conformi alla Direttiva 93/42/CEE – EN 14683; Mascherine FFP2 NR EN 149 – KN95 GB2626-2016; tute prot. biologica III cat. – cert. UNI EN ISO 13982 – UNI EN 13034 – UNI EN 1149 – UNI EN 1073 – UNI EN 14126; guanti in nitrile taglie L/XL – lunghezza 30 cm; copricalzari al ginocchio;

e Camici chirurgici in TNT.

Tutti gli operatori economici che abbiano i prodotti richiesti come da schede tecniche

allegate, con disponibilità anche parziale, sono invitati a trasmettere il preventivo, indicando la quantità offerta, il prezzo unitario e complessivo (omnicomprensivo: traporto, consegna, ecc..) i tempi di consegna, le schede tecniche dei prodotti.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario alla consegna della fornitura previa verifica della conformità alle certificazioni richieste. Le offerte e/o chiarimenti dovranno essere trasmesse alla seguente mail: gare@sanitaserviceaslfg.it.