Ospedale 'Masselli Mascia', il sindaco Miglio in visita al Centro di orientamento oncologico: "Una struttura all'avanguardia"

Il Sindaco Francesco Miglio ha visitato ufficialmente il C.o.r.o. - Centro di Orientamento Oncologico, presso l’Ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo. Nella circostanza erano presenti anche il Direttore Generale ASL Foggia Vito Piazzolla, Massimo Lombardi, Oncologo e Direttore del C.o.r.o., Costantino Vocino, Direttore Sanitario dell’Ospedale Masselli Mascia, il personale medico, infermieristico e paramedico del Centro.

“Ho avuto modo di visitare una struttura d’eccellenza del nostro Ospedale – ha dichiarato il Sindaco Francesco Miglio – riservata ai pazienti oncologici, creata per seguire e curare una patologia – purtroppo - molto diffusa ai nostri giorni anche tra la nostra popolazione. La mia soddisfazione è anche quella dell’intera Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di San Severo e del suo vasto bacino: il C.o.r.o. è una struttura all’avanguardia, guidata da un professionista quale il dr. Lombardi, serio, capace ed anche profondamente appassionato ed innamorato del suo lavoro. Ho avuto modo di constatare che i pazienti sono ospitati in ambienti confortevoli e continuamente igienizzati, in condizioni di massima sicurezza, sempre seguiti con attenzione da tutto il personale, al quale indirizzo il mio convinto plauso per quanto stanno facendo e faranno in futuro. Esprimo il grazie più sentito ai vertici ASL, in particolare al Direttore Generale Piazzolla, che ha voluto essere presente a questo momento istituzionale così importante: l’istituzione del C.o.r.o. colma un vuoto nell’offerta sanitaria del nostro Presidio Ospedaliero che si presenta ancora più ricca e concreta”.