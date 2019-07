Il San Giacomo di Torremaggiore torna sul sito dell'Asl di Foggia, vittoria del Comitato Salute Alto Tavoliere

Il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia, nell’incontro con il DG dell’ASL Fg dott. Vito Piazzolla, svoltosi il 3 luglio 2019, oltre ad aver affrontato svariate tematiche sul futuro del PTA San Giacomo di Torremaggiore, aveva nuovamente richiesto l’inserimento della sede di Torremaggiore (FG), da qualche anno misteriosamente scomparsa e mai ripristinata, sul sito ufficiale dell’ ASL FG, nella pagina dedicata ai PRONTO SOCCORSO / PPIT della Capitanata.



Sono state inviate numerose PEC, a partire da maggio 2018, contenenti richieste e solleciti per colmare questa mancanza, ma solo oggi anche questo tassello, che può sembrare cosa banale, è stato finalmente rimesso al suo posto.



Prosegue sempre, con la medesima tenacia e con il confronto costruttivo, il ruolo di sentinella attiva del Comitato Salute per l’Alto Tavoliere che ha il primario obiettivo di far fronte alle criticità sanitarie di Torremaggiore, che per troppo tempo sono state trascurate. Il Direttivo ha inviato anche una nota di ringraziamento alla Direzione Generale dell’ASL Fg per il ripristino anzidetto in data odierna.