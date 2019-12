Un piccolo contributo per dare una "spallata definitiva" alla polio. L'appello del Rotary 'Giordano': "Manca poco per fare la storia"

I soci del Club di servizio foggiano, in Corso Vittorio Emanuele per raccogliere fondi destinati alla lotta contro la grave malattia infettiva. A fronte di una donazione di 10 euro, il Club distribuirà una borraccia in metallo per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente