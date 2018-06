170mila sacche di sangue raccolte in Puglia, ma si può dare di più: "Dona EMOzioni"

L’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, compresi tutti i medicinali emoderivati, costituisce, soprattutto nel delicato periodo estivo, un interesse prioritario per l’amministrazione regionale, per poter garantire a tutti i cittadini la disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali. L’esigenza di garantire sangue di qualità, sempre e a tutti, si declina con il principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata.

La Regione Puglia, su impulso del presidente Michele Emiliano, e con il coinvolgimento e supporto delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e dei servizi trasfusionali, ha approvato in Giunta questa mattina la delibera di istituzione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la donazione del sangue “Dona EMOzioni”, con l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura della donazione di sangue tra tutti i cittadini pugliesi ed in particolare tra i più giovani.

“Noi siamo autosufficienti grazie ai donatori – ha detto il direttore del Dipartimento regionale Politiche per la salute Giancarlo Ruscitti nel corso della conferenza stampa di questa mattina – anzi spesso riusciamo anche a soccorrere le regioni vicine. Il nostro problema è l’estate, nei mesi di luglio e agosto abbiamo bisogno di più sangue. Con l’avvio della campagna di sensibilizzazione che sancisce la bontà del rapporto tra le istituzioni e le associazioni, vogliamo monitorare la donazione e sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani. L’iniziativa si svolge con la collaborazione dei sindaci dei territori coinvolti”.

Ruscitti ha poi sottolineato come “avendo la Puglia aumentato la sua capacità chirurgica, diminuendo la mobilità passiva, ci sia più necessità di aumentare il fabbisogno di sangue”. “Noi vogliamo continuare a lavorare con le associazioni e con i colleghi che lavorano il sangue – ha concluso Ruscitti – perché, con la popolazione che invecchia sempre di più a livello nazionale e con una riduzione dei donatori storici, non vorremmo trovarci di fronte ad una carenza di volontari e di cultura civica nelle scuole. Dobbiamo raggiungere potenzialmente tutti i donatori, soprattutto quelli più giovani, e far capire loro che il gesto della donazione, oltre ad essere un gesto bello, è un gesto per la comunità”.

“L’avvio di una vera e propria campagna di comunicazione sulla donazione del sangue – ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – dà seguito ad un mio impegno, personale oltre che amministrativo e politico, che nasce da lontano. Ho sempre pensato infatti che questo semplice gesto di donare il proprio sangue ad altri più bisognosi, rappresentasse il segnale minimo indispensabile per poter parlare di un Paese civile, generoso e solidale. Ecco perché oggi sono particolarmente contento di annunciare una campagna di sensibilizzazione e di informazione sulla donazione del sangue che possa toccare, coinvolgendoli, tutti gli animi della nostra regione. Insieme, possiamo davvero compiere una piccola grande rivoluzione, con un semplice gesto d’amore”.

Sei le tappe itineranti (Polignano, Taranto, Bari, San Severo, San Foca di Melendugno, Mesagne) per questa prima edizione del progetto che prevede, tra luglio e settembre 2018, un roadshow su tutto il territorio regionale con un programma di raccolte di sangue ed emocomponenti accompagnate da eventi collaterali di varia natura, come ad esempio convegni tematici, spettacoli, esibizioni, gare sportive amatoriali, degustazione di prodotti tipici, etc. (di i programmi delle sei tappe).

In Puglia comunque, attraverso il monitoraggio costante dei dati relativi alla produzione/consumo del sangue e degli emocomponenti, si riscontra una condizione di sostanziale autosufficienza, ma nonostante questo si è ritenuto necessario mettere in atto qualsiasi iniziativa finalizzata a scongiurare il ripetersi di situazioni di contingente carenza di sangue, soprattutto nel periodo estivo, tali da determinare criticità assistenziali, in particolare nei confronti dei pazienti cronici.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i rappresentanti di CIVIS Puglia, VOLONTARI ITALIANI SANGUE della REGIONE PUGLIA. “Il CIVIS Puglia – hanno detto i rappresentanti in conferenza stampa - anche quest'anno partecipa alla campagna promossa dalla Regione Puglia. Istituzioni e Volontariato Insieme, binomio vincente per promuovere e contribuire a diffondere la Cultura della Donazione del Sangue ed Emocomponenti. Le nostre storie seppur diverse, si incontrano e rafforzano l'unico e comune obiettivo strategico della 'Cultura del Dono in tutte le sue forme'. Taranto,

Polignano, San Foca, Mesagne, San Severo e Bari saranno le splendide cornici di una serie di eventi che ci vedrà Protagonisti Attivi. Il mettersi in gioco è una fondamentale caratteristica del Volontario, che con Passione e facendo Squadra, garantirà il bene più prezioso per chi ne ha bisogno! #donasangue #donavita #donaEMOzioni”.

PROGRAMMA SAN SEVERO

9 E 13 LUGLIO 2018

Due giornate di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani con il coinvolgimento delle associazioni accreditate con il CCM (Comitato Consultivo Misto) ASL FG e la partecipazione della Squadra Virtus Volley quale testimonial della campagna di donazione sangue. In entrambe le date sarà effettuata una raccolta di sangue serale con autoemoteca, dalle 17 alle 21, in collaborazione con le Associazioni e Federazioni locali di Donatori di Sangue ed i Servizi Trasfusionali di San Severo e di “Casa Sollievo della Sofferenza”.